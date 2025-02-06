Globo: «Фламенго» не продаст «Зениту» Жерсона и Уэсли

«Фламенго» не планирует продавать хавбека Жерсона и защитника Уэсли, сообщает Globo.

Ранее сообщалось, что на обоих футболистов претендует «Зенит».

По информации источника, клуб исключает возможность продажи 27-летнего Жерсона, с которым ведутся переговоры о продлении контракта. Также «Фламенго» отказался от предложений по трансферу 21-летнего Уэсли.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 20 миллионов евро. Уэсли оценивается в 9 миллионов.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах и по дополнительным показателям уступает «Краснодару».