Полузащитник «Зенита» Васильев: «Много иностранцев? Может быть, это даже и лучше»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Сочи», в интервью «СЭ» поделился мнением об игровом времени молодых россиян в питерском клубе.

— Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?

— Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле. Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».

— Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?

— Мой приоритет — «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть. Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами.

— Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют Рио-де-Жанейро?

— Клуб — «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса, — сказал Васильев «СЭ».