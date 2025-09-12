Васильев: «Кисляк и Глебов феерят за ЦСКА и заслуженно попали в сборную»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев оценил прогресс игроков ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова в этом сезоне.

«Мне в целом очень нравится армейская молодежь, особенно Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Действительно, вроде недавно были вместе, а теперь они так феерят за ЦСКА и заслуженно попали в основную сборную России. Смотрю матчи красно-синих и могу сказать, что они правда в полном порядке», — цитирует «РБ Спорт» Васильева.

19-летний Глебов 5 сентября дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Иордании.