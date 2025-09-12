В РПЛ завершилось летнее трансферное окно

В четверг, 11 сентября, в российской премьер-лиге завершилось летнее трансферное окно. Дозаявка игроков длилась с 20 июня.

Зимнее трансферное окно сезона-2025/26 продлится с 23 января по 19 февраля 2026 года.

В пятницу, 12 сентября, стартует 8-й тур чемпионата России, который станет первым после закрытия трансферного окна.