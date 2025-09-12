Васильев: «Пешком бы пошел в Мадрид, если бы получил предложение от «Реала»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев рассказал, что с детства болеет за «Реал». 21-летний россиянин готов пешком дойти до Мадрида ради контракта с клубом.

— Мне очень нравится испанская ла лига, — приводит «РБ Спорт» слова Васильева. — Наверное, потому что с детства болею за «Реал».

— Ваш партнер по молодежной сборной Виктор Окишор признавался, что пополз бы в Мадрид, если бы получил предложение от «Реала».

— Конечно я бы тоже пешком бы пошел в Мадрид, если бы получил предложение от «Реала»! Мне кажется, что все бы пошли. Разве нет? (Смеется) Хотелось бы сыграть против «Барселоны», забить на «Камп Ноу» и отпраздновать гол как Криштиану Роналду, сняв футболку