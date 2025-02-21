Ленини: «Заметно, как к одним судьи в РПЛ пренебрегают критериями, к другим — нет»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини поделился мнением о судействе в РПЛ. По его словам, арбитры к одной команде пренебрегают критериями, а к другой — нет.

«Я лишь хочу, чтобы арбитры трактовали моменты одинаково для всех команд. На поле особенно заметно, когда к какой-то команде судьи пренебрегают критериями, а к другой — нет», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками. 1 марта команда Мурада Мусаева у себя дома сыграет в рамках 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».