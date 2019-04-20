Дмитрий Тарасов: "Чуть-чуть расстроились. "Локо" заслуживал победу"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением о ничьей в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).
– Хотелось помочь команде выиграть. Во втором тайме чуть лучше играли и больше моментов создали. Заслуживали победу.
– Довольны своей игрой? Мощно вышли.
– Многие уже отметили, да. Другого шанса у меня нет. Если дают возможность, надо играть и показывать себя. Остается работать и ждать такие матчи.
– Показалось, что в конце нужно было додавливать соперника.
– Чуть-чуть расстроились. Моменты были. Есть неудовлетворение. (Юлия Яковлева)
Загрузка...