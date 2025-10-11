Сычев заявил, что Глушаков мог бы заиграть в команде из ведущих чемпионатов Европы

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что полузащитник Денис Глушаков мог бы заиграть в топ-5 чемпионатов Европы.

«Денис Глушаков мог бы сыграть в топ-5 чемпионатов, не затеряться там. Но у каждого свой путь. Денис оставил яркий след в лучших командах нашего чемпионата. И сегодня мы видим ситуацию, когда болельщики, журналисты и бывшие игроки могут сказать спасибо Денису», — сказал Сычев.

Прощальный матч 38-летнего Глушакова с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 11 октября. Встреча на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.