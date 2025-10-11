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11 октября 2025, 15:23

Сычев заявил, что Глушаков мог бы заиграть в команде из ведущих чемпионатов Европы

Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что полузащитник Денис Глушаков мог бы заиграть в топ-5 чемпионатов Европы.

«Денис Глушаков мог бы сыграть в топ-5 чемпионатов, не затеряться там. Но у каждого свой путь. Денис оставил яркий след в лучших командах нашего чемпионата. И сегодня мы видим ситуацию, когда болельщики, журналисты и бывшие игроки могут сказать спасибо Денису», — сказал Сычев.

Прощальный матч 38-летнего Глушакова с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 11 октября. Встреча на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.

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Денис Глушаков
Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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