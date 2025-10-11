Аленичев — о прощальном матче Глушакова: «Расстроен, что Денис не поиграл в Европе»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал прощальный матч экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Прощальный матч Глушакова проходит 11 октября. Легенды «Локомотива», которых возглавляет Юрий Семин, играют с легендами «Спартака» под руководством Олега Романцева.

— Денис играл очень ярко за «Локомотив», за «Спартак». Денис был лидером чемпионского «Спартака», забивал голы на последних минутах. Расстроен, что Денис не поиграл в Европе. В той же Испании, например, в «Севилье» мог бы показать себя. Завтра Глушаков проснется, будет подводить итоги своей карьеры. И он задаст вопрос себе, почему он не поиграл в Европе, — сказал Аленичев.

По ходу карьеры Глушаков выступал за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки, «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». Также на его счету 5 голов в 57 матчах в сборной России.