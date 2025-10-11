Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом как для «Локомотива», так и для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев назвал полузащитника Дениса Глушакова великим футболистом как для «Локомотива», так и для красно-белых.

«Имя Глушакова впечаталось в историю «Спартака»? Я посмотрел специально, сколько он сыграл за «Спартак» и «Локомотив». Примерно одинаково. Так что он может считаться великим футболистом как для «Локомотива», так и для «Спартака». Он останется в памяти как капитан и чемпион», — сказал Романцев.

Прощальный матч 38-летнего Глушакова с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 11 октября. Встреча на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.