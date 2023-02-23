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23 февраля, 23:36

Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев предположил, что ждет железнодорожников с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Нынешний «Локомотив» — загадка. Но будет интересно смотреть за работой нового тренера. Если у него получится сплотить коллектив, а игроки проявят лучшие качества, все будет в порядке. Сейчас смотреть на место, которое занимает флагман российского футбола, печально», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-lokomotiv-flagman-rossijskogo-futbola-pechal-no-smotret-na-mesto-kotoroe-on-zanimaet/
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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5.03 19:30
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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