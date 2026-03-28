Легенда «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что находится в больнице после перенесенной операции на сердце.

«Сделали операцию на сердце, нужно было ставить стент, в больнице, — сказал Гаврилов ТАСС. — Чувствую себя так, знаете, средненько».

В 2023 году Гаврилов перенес инсульт. Гаврилов — бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). За сборную Советского Союза он провел 47 матчей и забил 10 мячей.

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