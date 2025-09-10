Смолову грозит до трех лет лишения свободы за драку в «Кофемании»

Бывшему нападающему «Краснодара» Федору Смолову грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 112 статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает, в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе «Кофемания» на Никитской улице в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.