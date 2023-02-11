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Бывший тренер Мамаева: «Горжусь им по сей день»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер Павла Мамаева Андрей Гашкин отреагировал на решение 34-летнего футболиста завершить профессиональную карьеру.

«Это был очень талантливый футболист, которым я горжусь по сей день. Он провел яркую карьеру, радовал всех нас и продвигал футбол вперед. В «ФШМ» он был самым талантливым. И даже сейчас так у нас и не появилось более талантливого футболиста, чем Мамаев.

Желаю ему успехов в воспитании молодых футболистов — это тяжелый труд. Верю, что он сможет воспитать будущих успешных футболистов», — сказал Гашкин Sport24.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-byvshiy-trener-mamayeva-gorzhus-im-po-sey-den-veryu-chto-on-smozhet-vospitat-uspeshnykh-futbolistov
Павел Мамаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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