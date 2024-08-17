Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:02

Селюк: «Крыльям» нет смысла увольнять Осинькина и ставить вместо него марионетку»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможные тренерские отставки в клубах Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не думаю, что Игоря Осинькина уволят. Это хороший тренер. Ничего страшного, что проиграли три-четыре матча. Время еще есть. При Осинькине «Крылья» играют в хороший футбол. Нет смысла сейчас ставить вместо него марионетку. Клуб грамотно себя ведет, поэтому тренера оставят.

Следующая отставка тренера, думаю, будет в «Пари НН». Но все будет зависеть от результатов, потому что и кривые победы могут спасти. Последние матчи они выигрывают случайно, на удаче. Те же «Химки» играли лучше них. Но в «Пари НН» пришел спортивным директором Александр Удальцов, а это грамотный специалист. Они разберутся. Надо разгребать наследие Юрана, который привел непонятных футболистов», — приводит слова Селюка Legalbet.

После четырех туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место с 3 очками. «Пари НН» под руководством Саши Илича расположилось на шестой строчке с шестью баллами.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Селюк
Игорь Осинькин
1
4
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Классена: «Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем»

«Краснодар» объявил о переходе уругвайского защитника Гонсалеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости