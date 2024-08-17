Агент Классена: «Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем»

Футбольный агент Себастьян Кронестер прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, бывшего защитника «Спартака» Леона Классена.

«Мы ушли из «Спартака», потому что были недовольны игровым временем. Возможный переход в азербайджанский «Нефтчи»? Есть ряд клубов, с которыми мы общаемся. Что касается России, то мы открыты для предложений от команд РПЛ», — приводит слова агента Sport24.

В конце июля Классен и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.