Дмитрий Полоз: "Судья во время матча со "Спартаком" все время бегал и кричал нашей команде: "Это вам премьер-лига, а не ФНЛ"

Нападающий "Сочи" Дмитрий Полоз прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в первом туре РПЛ.

– Считаю, в первом тайме мы смотрелись гораздо лучше, – цитируют "Известия" Полоза. – "Спартак" выглядел потерянно и не знал, что с нами делать. У нас было два-три момента, когда могли забивать. К тому же судья не поставил "железный" пенальти. По этому эпизоду пусть с рефери разбираются соответствующие инстанции. Возможно, в концовке первого тайма, в последние минут пять немножко подустали. Это связано с тем, что играли в высокий прессинг. Но с учетом того, что мы все вместе в таком составе тренируемся только три-четыре дня, показали достаточно хорошую игру. Могли даже побеждать "Спартак", играли лучше соперника.

Судейство? В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Тимофее Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это не понятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре. Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: "Это вам премьер-лига, а не ФНЛ". Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.