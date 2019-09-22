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Дмитрий Парфенов: «Вот бы первый тайм сыграть, как второй»

18:50
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов остался недоволен игрой команды в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:1).

— Пенальти не забили, зато вернулись в игру во второй половине. Вот бы первый тайм сыграть, как второй, — посетовал тренер в эфире «Матч Премьер».

Первые 45 минут не было страсти, агрессии. Так нельзя выходить

После перерыва добавили в движении, в страсти. Правильно начали располагаться, проводить хорошие атаки. Моменты были, но не реализовали.

Арсенал Т — Урал

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