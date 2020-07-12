Дмитрий Парфенов: «Некоторые игроки провели 5 матчей за 15 дней, надо выдыхать»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России заявил о тяжелом графике, который был и предстоит его команде в ближайшие дни, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы потеряли Кабира, не знаю, на сколько, любая потеря важна, так как у нас плотный график, — отметил Парфенов. — Он у всех такой, хотя у нас есть кубковые матчи. Но мы хотели этого. Надо быстрее переварить игру, где были хорошие моменты и ошибки, с которых нам забивали. Через 2 дня — очередной матч, затем — полуфинал Кубка России. Надо готовиться и восстанавливаться, двигаться дальше. Замена вратаря? У нас некоторые игроки 5 матчей за 15 дней сыграли. Стечение травм — это следствие. Годзюр тащит эти матчи, надо выдыхать.