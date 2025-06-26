Агент Мирзова: «Есть заинтересованность из-за рубежа и из России, работаем над вариантами»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Резиуана Мирзова, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

«К нему есть заинтересованность из-за рубежа и из России. Работаем над этими вариантами», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Мирзов сыграл за «Химки» 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.