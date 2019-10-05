Дмитрий Хохлов: «У меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2) заявил о решении подать в отставку.

— Говорить тут нечего, мы проиграли по делу, — заявил Хохлов на послематчевой пресс-конференции. — Удаление — не удаление — это уже другой вопрос. После такого поражения никаких оправданий быть не может. Еще после той игры мы разговаривали с руководством, они дали мне еще один шанс исправить ситуацию.

Сегодня у меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось. Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу исправиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень.

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