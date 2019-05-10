16:34 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "На игроках "Динамо" сказывается давление"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов - о матче с "Ростовом" (0:0) в 28-м туре чемпионата России.

- Почему такой результат? Нет забитых голов. Есть моменты, но мы их не реализуем. Где-то вратарь выручает, где-то нам не везет, - сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер". -  Много моментов, где можно было другое решение принять. Я думаю, что сказывается давление. На тренировках игроки более раскрепощено чувствуют себя. Этот груз очень трудно сбросить. Как справляться с этим - рецепта, по-моему, ни у кого нет. Даже у великих нападающих бывали голевые засухи.

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Динамо - Ростов

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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