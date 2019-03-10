Дмитрий Хохлов: "Мы знаем, чего ждать от "Спартака"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что со "Спартаком" его команда сыграет в три центральных защитника. По его мнению, эта схема будет эффективнее.

– Дерби есть дерби. Для болельщиков это праздник, для команд – серьезный настрой, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Хохлов. – У нас две схемы, мы используем и три, и четыре защитника. Сегодня решили, что эффективнее будут три защитника.

Отсутствие Юсупова? У нас есть Соу, который не играл с "Уфой". Он не до конца готов. Но что делать? Посмотрим, насколько его хватит. Силы беречь он не будет – мы об этом говорили.

Чем опасен "Спартак"? Это играющая хорошая команда с отличными исполнителями. Мы разбирали его игру, знали, чего ожидать. Посмотрим, сможем ли свои козыри показать.