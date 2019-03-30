Дмитрий Хохлов: "Динамо" после возобновления чемпионата создало столько моментов, что на весь сезон хватит"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

– По игре, если в целом брать, отыграли неплохо, – сказал Хохлов на пресс-конференции. – Но подвела реализация – чтобы набирать очки, нужно забивать.

– Почему много фолов было у "Динамо"?

– После потери мяча нужно было вступать в борьбу, отбирать мяч. Плюс дерби, эмоции, поэтому и фолили.

– Когда игроки уже будут реализовывать моменты?

– Мы после возобновления чемпионата создали столько моментов, что на весь сезон хватит. Тут нужно работать именно над реализацией.

– Нет ли в планах дать шанс молодым?

– Мы даем шанс молодым: сегодня играли Липовой, Грулев. Молодые нападающие. Если игрок будет готов выйти в матче РПЛ морально, физически, то он выйдет. (Илья Егоров)