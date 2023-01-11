Гунько: «Абаскаль не уйдет из «Спартака». Он настроен на долгосрочную работу»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера красно-белых.

«Я думаю, что Абаскаль не уйдет. Потому что он приходил в период, достаточно непростой для клуба. С того момента особо ничего не поменялось. Сейчас из того, что я вижу в прессе, он заинтересован в тех футболистах, с которыми он вместе работал. Это может говорить о том, что он готов на долгосрочную работу», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 17 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.