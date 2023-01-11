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Гунько: «Абаскаль не уйдет из «Спартака». Он настроен на долгосрочную работу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера красно-белых.

«Я думаю, что Абаскаль не уйдет. Потому что он приходил в период, достаточно непростой для клуба. С того момента особо ничего не поменялось. Сейчас из того, что я вижу в прессе, он заинтересован в тех футболистах, с которыми он вместе работал. Это может говорить о том, что он готов на долгосрочную работу», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 17 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-abaskal-ne-uidet-iz-spartaka-on-gotov-na-dolgosrochnuyu-rabotu-219121/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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