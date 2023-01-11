Прудников: «У «Зенита» более мастеровитые футболисты, но играют люди, а не имена. У «Спартака» есть все шансы»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников оценил шансы красно-белых на чемпионство в сезоне 2022/23.

«У «Зенита» длинная скамейка, игроков на три состава. И футболисты, может быть, более мастеровитые. Но играют люди, а не имена. Все в руках и ногах «Спартака», почему нет», — приводит слова Прудникова Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 баллов.