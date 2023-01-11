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Кобелев: «Если Промес будет физически готов, двух недель будет достаточно, чтобы поймать игровой ритм»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на информацию о том, что нападающий Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы «Спартака».

«С другой стороны, в «Спартаке» есть кем заменить нидерландца, — цитирует RT Кобелева. — Штабу Гильермо Абаскаля предстоит поломать голову в том числе над этим, чтобы, если у футболиста не пойдет, было кому довериться вместо него. В любом случае Промесу потребуется время на адаптацию. Если он будет хорошо физически готов, двух недель окажется достаточно, чтобы поймать игровой ритм. Просто в первый месяц-полтора, когда сохранится зимняя погода, а газоны будут вязкими, на первый план выйдет именно функциональная готовность. А так нидерландец прекрасно знает команду, а партнёры понимают, на что он способен».

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: RT
Андрей Кобелев (футбол)
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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