Губерниев об отстранении Норманна от сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»: «Парня можно только пожалеть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что Матиас Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в московское «Динамо».

«В Норвегии играет гандболистка Вяхирева. И ничего! Это же другое, потому лучшая гандболистка мира выступает за норвежскую команду. И она может им , например, выиграть Лигу чемпионов. Двойные стандарты. Что теперь поделать? Я не очень понимаю, как это решение связано с игрой национальной сборной... Очевидно, что это один из видов давления, в том числе и на Россию. И мне кажется, в демократической стране человек имеет право сам выбирать, где ему играть: в России, Японии или Иране. Норманн выбрал Россию. И, как говорится, Матиас попал. Парня можно только пожалеть», — сказал Губерниев «СЭ».

5 сентября главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызвать в национальную команду Норманна. Футболист уже прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

26-летний норвежец перейдет в московский клуб из «Ростова» на правах аренды с правом выкупа.