Губерниев — об уходе Челестини: «У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера ЦСКА Фабио Челестини из клуба.

«Аплодисменты людям, которые признали свою ошибку. Челестини — это абсолютно дутая фигура. Очень здорово, что это произошло прямо сейчас — перед матчем со «Спартаком». Шансы армейцев резко возросли. Челестини — просто плохой тренер! У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек. Кого стоит назначить новым главным тренером? Березуцкого надо звать. Только согласится ли он? Не так важно, российский тренер это будет или нет, главное, чтобы толковый был. Но Челестини — это была ошибка, которая не позволила команде бороться за чемпионство. Этот хмырь денег заработал. Сейчас получит компенсацию. Россия — дойная корова для всех этих непонятных», — сказал Губерниев «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини тренерский штаб ЦСКА покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

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