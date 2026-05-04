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4 мая, 11:45

Губерниев — об уходе Челестини: «У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера ЦСКА Фабио Челестини из клуба.

«Аплодисменты людям, которые признали свою ошибку. Челестини — это абсолютно дутая фигура. Очень здорово, что это произошло прямо сейчас — перед матчем со «Спартаком». Шансы армейцев резко возросли. Челестини — просто плохой тренер! У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек. Кого стоит назначить новым главным тренером? Березуцкого надо звать. Только согласится ли он? Не так важно, российский тренер это будет или нет, главное, чтобы толковый был. Но Челестини — это была ошибка, которая не позволила команде бороться за чемпионство. Этот хмырь денег заработал. Сейчас получит компенсацию. Россия — дойная корова для всех этих непонятных», — сказал Губерниев «СЭ».

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини тренерский штаб ЦСКА покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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