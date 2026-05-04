Федотов заявил о готовности приступить к тренерской работе: «На все воля Божья»

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем.

— Возможно, у вас есть какие-то планы на работу.

— Конечно, есть.

— Возможно, вас какие-то клубы звали?

— Вот, пришел на российский футбол (речь о матче 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3). — Прим. «СЭ»).

— Как скоро вернетесь к работе?

— На все воля Божья, ребят!

— Но вы готовы?

— Это моя жизнь.

59-летний Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 по июнь 2024 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России и стал серебряным призером РПЛ в сезоне-2022/23. До ЦСКА специалист работал в «Оренбурге» и «Сочи», с которым также занимал второе место в Премьер-лиге. В данный момент он находится без работы.