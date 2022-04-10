Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Они показали классный футбол — победили по делу. Думаю, что с фаворитом на чемпионство в этом году все очевидно. «Динамо» проводит достойный сезон. Им удалось навязать питерцам достойную борьбу за титул. В этом году с интригой в нашем чемпионат все в полном порядке. Конкуренция это, конечно, хорошо, но «Зенит» своего не отпустит!» — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» (52 очка) после победы над «Ахматом» по-прежнему идет первым. У идущего вторым «Динамо» 49 очков.