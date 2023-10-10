В «Динамо» недовольны результатами команды: «Руководству очень не нравится робингудский подход к футболу»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему команда играет лучше против соперников из верхней части турнирной таблицы.

— Есть мнение, что «Динамо» лучше играет с более топовыми командами и раздает очки командам из нижней части таблицы.

— К сожалению, это мнение, на мой взгляд, справедливо. За счет чего — это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Но руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет чего? За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут.

— Вы сказали, что недовольны, есть ли у вас диалог на этот счет с Личкой?

— У нас касательно результатов и игры присутствует диалог. И это недовольство до главного тренера, до тренерского штаба, поверьте, что доводится.

«Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в РПЛ после 11 туров.