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Сегодня, 10:21

Шалимов: «Урал», возможно, лишили победы в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался об итогах матча 11-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

«У «Локо» не сильно поменялся состав по сравнению с Кубком. По позиции левый форвард — Тикнизян, справа — Самошников. Состав — на можно подискутировать. Если вспомнить весну, то были атакующие фланги — Пиняев, Глушенков, а здесь оба начали с лавки. И Дзюбе было тяжеловато. Несмотря на быстрый гол «Локо», соперник выглядел лучше. Отдельно — по пенальти «Урала». По тому, что Карасев говорил во время матча я понял, что речь идет об отставленной руке. Обычно перед игрой назначается пенальтист, — роли четко распределены. Игрок не забил первый пенальти, потом — второй. Там была пауза между первым и вторым ударом, и игрок кому-то мяч бросил, а потом ему вернули. Это вещи серьезные, идет битва за очки — и промахами «Урал», возможно, лишили победы», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 11 туров. «Урал» с 16 очками расположился на 9-й позиции.

21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Клуб из Екатеринбурга на следующий день дома встретится с «Сочи». Игра начнется в 12.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ural-vozmozhno-lishili-pobedy/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
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