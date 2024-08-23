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Сегодня, 12:40

Гафин — о принципиальности игры с «Краснодаром» после сезона-2023/24: «Все, что было в прошлом, осталось там навсегда»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Следующая игра с «Краснодаром» принципиальна с учетом результата в прошлом сезоне?

— Она принципиальная даже без учета того результата. Все, что было в прошлом, осталось там навсегда, мы живем сегодняшним и завтрашним днями, — сказал Гафин.

В прошлом сезоне «Динамо» с 56 очками упустило шанс завоевать чемпионский титул. Бело-голубые уступили «быкам» по дополнительным показателям и завершили сезон на третьем месте. Чемпионом стал «Зенит».

После пяти туров РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. Бело-голубые примут «Краснодар» в воскресенье, 25 августа.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
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«Краснодар» проведет товарищеский матч с командой медиалиги ФК 10
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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