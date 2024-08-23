«Краснодар» проведет товарищеский матч с командой медиалиги ФК 10

«Краснодар» принял предложение медийной команды ФК 10 провести товарищеский матч.

«Быки! Похоже, мы знаем, чем вы займете субботний вечер 7 сентября. Мы принимаем предложение Азамата. Во время паузы в РПЛ «быки» сыграют товарищеский матч на своей домашней арене с командой медиалиги — ФК 10. Такое у нас впервые», — говорится в сообщении клуба.

«Краснодар» после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 балла.