Чистяков: «Не устал выигрывать трофеи с «Зенитом», как и вся команда, думаю»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не устал от побед и завоеванных трофеев со своим клубом.

«Усталость от побед? Такого нет. Я не устал выигрывать трофеи, как и вся команда, думаю. Да, может уже не такие эмоции, но тем не менее это трофей. Усталости от побед нет», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.

Дмитрий Чистяков является воспитанником «Зенита». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.