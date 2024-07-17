Мелешин готов заменить Соболева в случае его ухода
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин прокомментировал возможный уход форварда Александра Соболева из команды.
— Чувствуете, что можете заменить Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»?
— Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени, — цитирует «РБ Спорт» Мелешина. — Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживем — увидим.
— По своим силам чувствуете, что готовы выходить в стартовом составе на каждый матч?
— По силам — да. Какие-то моменты в плане уверенности, бывает, подкашивают. Но в целом я стал сильнее, опытнее, взрослее после возвращения из аренды, научился многому новому. Надеюсь, буду приносить пользу команде.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -