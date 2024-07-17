Ринат Билялетдинов: «Потери — существенные, надо посмотреть, какие будут дальнейшие шаги у «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал кадровые изменения, которые происходят в московском клубе.

«Я не могу доверять слухам, инсайдерским вбросам, мнению агентов, которые звучат на этот счет. Это все заказные вещи, мутная вода. А вот, зачем и кто ее распространяет, мы узнаем позже. Одни говорят, что идет процесс оптимизации, какие-то лимиты на расходы в клубе установлены. Новая финансовая политика — не разбрасываться деньгами, платить только из того, что заработано, а не авансом. Может, «Локомотив» вообще меняет кадровую концепцию. Потери — существенные, надо посмотреть, какие будут дальнейшие шаги. Знаете, когда лес рубят, на его месте всегда вырастает новый. Мы сейчас все увидим. Трансферное окно еще открыто. Наверняка люди в «Локомотиве» знают, что делают. Если расстаются с такой группой игроков, значит, у них есть кто-то на примете. Будут компенсировать потери. И с точки зрения инвестиций это более привлекательная политика. Одно дело, когда у тебя играют футболисты «под 30» с одним хорошим рывком, другое дело — когда в твоем распоряжении игроки «за 20», имеющие впереди по восемь-десять лет хорошей карьеры», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Этим летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев и Маринато Гилерме.