Ринат Билялетдинов: «Потери — существенные, надо посмотреть, какие будут дальнейшие шаги у «Локомотива»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал кадровые изменения, которые происходят в московском клубе.
«Я не могу доверять слухам, инсайдерским вбросам, мнению агентов, которые звучат на этот счет. Это все заказные вещи, мутная вода. А вот, зачем и кто ее распространяет, мы узнаем позже. Одни говорят, что идет процесс оптимизации, какие-то лимиты на расходы в клубе установлены. Новая финансовая политика — не разбрасываться деньгами, платить только из того, что заработано, а не авансом. Может, «Локомотив» вообще меняет кадровую концепцию. Потери — существенные, надо посмотреть, какие будут дальнейшие шаги. Знаете, когда лес рубят, на его месте всегда вырастает новый. Мы сейчас все увидим. Трансферное окно еще открыто. Наверняка люди в «Локомотиве» знают, что делают. Если расстаются с такой группой игроков, значит, у них есть кто-то на примете. Будут компенсировать потери. И с точки зрения инвестиций это более привлекательная политика. Одно дело, когда у тебя играют футболисты «под 30» с одним хорошим рывком, другое дело — когда в твоем распоряжении игроки «за 20», имеющие впереди по восемь-десять лет хорошей карьеры», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.
Этим летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев и Маринато Гилерме.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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4
|Локомотив
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -