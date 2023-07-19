Булыкин: «С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема, у них много желаний»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансферные слухи вокруг бразильских игроков «Зенита».

«Сейчас много суеты вокруг клубов, открыто трансферное окно. С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема. Когда их много и когда они хорошо играют, у них много желаний. И не всегда это соответствует интересам клуба. То, что они приносят пользу «Зениту», помогают ему выигрывать титулы, это мы увидели. Поэтому в «Зените» любят бразильцев и берут их. Такой же был клуб «Шахтер». Там вообще делали бизнес на игроках из Бразилии: брали молодых, продавали, зарабатывали на них деньги. «Зенит» берет бразильцев главным образом для того, чтобы зарабатывать титулы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Вендел ищет новый клуб, Малкому предлагает контракт клуб «Аль Хиляль», Клаудиньо хотел бы перейти во «Фламенго».

По информации инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год. Затем сообщалось, что «Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом в качестве замены Малкому.