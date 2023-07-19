Булыкин: «С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема, у них много желаний»
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансферные слухи вокруг бразильских игроков «Зенита».
«Сейчас много суеты вокруг клубов, открыто трансферное окно. С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема. Когда их много и когда они хорошо играют, у них много желаний. И не всегда это соответствует интересам клуба. То, что они приносят пользу «Зениту», помогают ему выигрывать титулы, это мы увидели. Поэтому в «Зените» любят бразильцев и берут их. Такой же был клуб «Шахтер». Там вообще делали бизнес на игроках из Бразилии: брали молодых, продавали, зарабатывали на них деньги. «Зенит» берет бразильцев главным образом для того, чтобы зарабатывать титулы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
Вендел ищет новый клуб, Малкому предлагает контракт клуб «Аль Хиляль», Клаудиньо хотел бы перейти во «Фламенго».
По информации инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год. Затем сообщалось, что «Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом в качестве замены Малкому.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -