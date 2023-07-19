Источник: ЦСКА предложил за Паулиньо из «Спортинга» 4,5 миллиона евро
ЦСКА сделал новое предложение по нападающему «Спортинга» Паулиньо, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».
По информации источника, армейцы предложили за 30-летнего португальца 4,5 миллиона евро. Сам форвард не против продолжить карьеру в России. Он может подписать контракт по системе «2+1» и запрашивает зарплату в размере 2 миллионов евро в год.
Паулиньо выступает за «Спортинг» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.
Источник: https://t.me/offsider/6581
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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