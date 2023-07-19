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Сегодня, 16:10

ЦСКА: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Максим Мухин.
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 22 июля, ЦСКА в Екатеринбурге сыграет против «Урала» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Урал» — ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00.

Домашний стадион «шмелей» «Екатеринбург Арена» вмещает 35 000 зрителей.

В прошлом сезоне армейцы заняли второе место в РПЛ с 58 очками и завоевали Кубок России. «Урал» стал 11-м с 36 баллами.

РПЛ: все новости и трансферы, интервью и инсайды, а также календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика — в разделе.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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 - : -
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