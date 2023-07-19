ЦСКА: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
В субботу, 22 июля, ЦСКА в Екатеринбурге сыграет против «Урала» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Урал» — ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00.
Домашний стадион «шмелей» «Екатеринбург Арена» вмещает 35 000 зрителей.
В прошлом сезоне армейцы заняли второе место в РПЛ с 58 очками и завоевали Кубок России. «Урал» стал 11-м с 36 баллами.
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Положение команд
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3
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4
|Ростов
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5
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6
|Краснодар
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7
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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