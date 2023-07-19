ЦСКА: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

В субботу, 22 июля, ЦСКА в Екатеринбурге сыграет против «Урала» в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Урал» — ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 12.00.

Домашний стадион «шмелей» «Екатеринбург Арена» вмещает 35 000 зрителей.

В прошлом сезоне армейцы заняли второе место в РПЛ с 58 очками и завоевали Кубок России. «Урал» стал 11-м с 36 баллами.

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