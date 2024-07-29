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Сегодня, 17:55

Булыкин — о будущем Дзюбы и Джикии: «Могут усилить команды РПЛ»

Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил перспективы Артема Дзюбы и Георгия Джикии усилить клубы РПЛ.

— Артем Дзюба до сих пор без клуба. Способен ли он еще усилить какую-то команду РПЛ?

— И Дзюба, и Джикия могут усилить команды РПЛ. Как минимум передать опыт, мастерство. Показать молодым, что такое футбол. Настроить их, быть лидерами как в раздевалке, так и на поле. В этом плане они могут где-то в РПЛ появиться.

Как я уже сказал, вопрос только в их финансовых запросах. Если они небольшие, то любой клуб ниже восьмого места с удовольствием их возьмет к себе. Даже если не для игры в основе, а для конкуренции на тренировках и для выходов в тяжелые моменты. Они всегда помогут.

Эсекиэль Барко. «Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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