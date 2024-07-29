В «Пари НН» рассказали, что бюджет клуба вырос по сравнению с прошлым сезоном

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о бюджете клуба на новый сезон.

«Бюджет еще не до конца определен. Мы находимся в летнем трансферном окне, и в зависимости от того, какие будут приобретения, бюджет на сезон будет окончательно сформирован. Сразу хочу сказать, что бюджет вырос по сравнению с прошлым сезоном, по оценке на текущую дату, на 18 процентов», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.