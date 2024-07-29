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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Мусаев оценил дебютные матчи команды в РПЛ.

Махачкалинцы в двух стартовых турах сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

«Доволен ли я? С точки зрения оценки игры и результата, я думаю, что все нормально. Оценка удовлетворительная. Не будем говорить, что она уж очень хорошая. Но нормальная. Команда выглядела конкурентоспособной, оказалась готова к борьбе. Это удовлетворительно.

Удивлен ли результатами «Акрона»? Не могу сказать, что удивлен. Но то, что они сыграли хорошо — это да. Эту оценку я могу подтвердить. «Акрон» готов к чемпионату» — цитирует Гаджиева «Спорт день за днем».

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Пари НН». Матч состоится 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Спорт день за днем
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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