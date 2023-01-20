«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет». Садыгов отреагировал на информацию о прекращении финансирования клуба

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о финансировании подмосковного клуба.

«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет. Лично мои отношения с клубом заканчиваются на том, что в команде играет мой сын, а я лично помогаю клубу. Помогаю по различным вопросам. А непосредственным финансированием клуба занимается его учредитель — известная строительная компания.

Если вы посмотрите, кто владеет «Химками», то увидите, что по финансированию клуба проблем не будет. Это большая, хорошая, знакомая мне компания. Как мне сказали непосредственные руководители клуба, проблем у «Химок» нет никаких. Так что команда точно останется в РПЛ. Говорю вам как болельщик", — приводит «РБ Спорт» слова Садыгова.

Сегодня, 20 января, «СЭ» стало известно о том, что Садыгов может прекратить финансирование «Химок» по окончании сезона. Отмечалось, что он разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования клуба.

По итогам 17 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (12 очков).