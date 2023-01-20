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Сегодня, 19:38

«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет». Садыгов отреагировал на информацию о прекращении финансирования клуба

Алина Савинова
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Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о финансировании подмосковного клуба.

«Поддержка у «Химок» есть и всегда будет. Лично мои отношения с клубом заканчиваются на том, что в команде играет мой сын, а я лично помогаю клубу. Помогаю по различным вопросам. А непосредственным финансированием клуба занимается его учредитель — известная строительная компания.

Если вы посмотрите, кто владеет «Химками», то увидите, что по финансированию клуба проблем не будет. Это большая, хорошая, знакомая мне компания. Как мне сказали непосредственные руководители клуба, проблем у «Химок» нет никаких. Так что команда точно останется в РПЛ. Говорю вам как болельщик", — приводит «РБ Спорт» слова Садыгова.

Сегодня, 20 января, «СЭ» стало известно о том, что Садыгов может прекратить финансирование «Химок» по окончании сезона. Отмечалось, что он разочаровался в проекте и не видит смысла в продолжении финансирования клуба.

По итогам 17 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-himok-vsegda-budet-podderzhka-tufan-sady-gov-otreagiroval-na-novost-o-prekrashhenii-finansirovaniya-kluba/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Футбол
ФК Химки
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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