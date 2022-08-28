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Сегодня, 18:30

Баринов — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Если футболист подходит, его заберут»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Ты видел, что Захарян может в «Челси» уехать?

— Я рад за него, он большой молодец.

— Реально уехать в Европу?

— Я же говорил полгода назад. Неважно, что такая ситуация происходит. Если футболист подходит, его заберут.

— Появилась информация, что твой трансфер не рекомендовали оформлять в испанской лиге, слышал про это?

— Слышал. Не только про Испанию, то что не особо желают видеть русских.

— До конца трансферного окна в России две недели, ты остаешься в «Локомотиве»?

— Я играю по 90 минут каждый матч. Просил мне не задавать вопросы, я игрок «Локомотива». Буду. Предложения — будем смотреть.

— Сейчас предложений нет?

— Сейчас их нет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Арсен Захарян
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Челси
0
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«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 1 : 4
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
28.08 13:00
Урал – Зенит
 0 : 4
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 5 : 1
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
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Илья Кутепов

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