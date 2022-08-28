Баринов — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Если футболист подходит, его заберут»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Ты видел, что Захарян может в «Челси» уехать?

— Я рад за него, он большой молодец.

— Реально уехать в Европу?

— Я же говорил полгода назад. Неважно, что такая ситуация происходит. Если футболист подходит, его заберут.

— Появилась информация, что твой трансфер не рекомендовали оформлять в испанской лиге, слышал про это?

— Слышал. Не только про Испанию, то что не особо желают видеть русских.

— До конца трансферного окна в России две недели, ты остаешься в «Локомотиве»?

— Я играю по 90 минут каждый матч. Просил мне не задавать вопросы, я игрок «Локомотива». Буду. Предложения — будем смотреть.

— Сейчас предложений нет?

— Сейчас их нет.