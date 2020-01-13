Дмитрий Баринов: «Из-за лечения грыжи отдыхал всего десять дней»
15:30
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем здоровье перед началом подготовки ко второй части чемпионата России.
— Как провели отпуск?
— К сожалению, очень мало отдохнул, потому что у меня была травма-грыжа. Я съездил на обследование и мне сказали, надо закачивать ногу. Поэтому отдохнул всего десять дней.
— Как долго будете восстанавливаться после травмы?
— Уже восстановился и на сборах буду заниматься в общей группе.
— То есть к чемпионату будете готовы?
— Конечно. Впереди еще три сбора и надо набрать кондиции, чтобы провести хорошую вторую часть сезона. (Елена Григорьевская, Евгений Белоусов)
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