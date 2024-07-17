Баранник: «Зенит» может выиграть РПЛ досрочно»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник не исключил, что в предстоящем сезоне сине-бело-голубые досрочно выиграют чемпионат России.
«Зенит» на старте сезона выглядит очень сильно. Гораздо интереснее, чем выглядел по ходу прошлого чемпионата. Я смотрел матч с «Црвеной Звездой» на летнем турнире. Там в первом тайме питерцы показали лучшую игру за последние много лет. Сейчас добавили новых красок команде новички, особенно Глушенков. Очень уверенно был обыгран «Краснодар» в дуэли за Суперкубок. Болельщики петербургской команды могут смотреть в новый сезон с большим оптимизмом.
Надеюсь, конечно, что другие команды окажут петербуржцам сопротивление. Но «Зенит» с такой игрой может выиграть РПЛ досрочно», — цитирует Баранника «РБ Спорт».
В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 20 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -