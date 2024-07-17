Баранник: «Зенит» может выиграть РПЛ досрочно»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник не исключил, что в предстоящем сезоне сине-бело-голубые досрочно выиграют чемпионат России.

«Зенит» на старте сезона выглядит очень сильно. Гораздо интереснее, чем выглядел по ходу прошлого чемпионата. Я смотрел матч с «Црвеной Звездой» на летнем турнире. Там в первом тайме питерцы показали лучшую игру за последние много лет. Сейчас добавили новых красок команде новички, особенно Глушенков. Очень уверенно был обыгран «Краснодар» в дуэли за Суперкубок. Болельщики петербургской команды могут смотреть в новый сезон с большим оптимизмом.

Надеюсь, конечно, что другие команды окажут петербуржцам сопротивление. Но «Зенит» с такой игрой может выиграть РПЛ досрочно», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 20 июля.