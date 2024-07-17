В «Зените» опровергли завершение сделки с «Торино» по переходу Илича
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о завершении переговоров с «Торино» по переходу сербского полузащитника Ивана Илича.
Ранее авторитетный футбольный инсайдер Никола Скиро заявил, что Илич перейдет в «Зенит» за 25 миллионов евро и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2029 года.
«Действительно ли «Зенит» согласовал трансфер Илича с «Торино» и оформил сделку? Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее «СЭ» сообщал, что Илич не поехал на предсезонные сборы «Торино», которые пройдут с 17 по 27 июля.
В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за «Торино» во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -