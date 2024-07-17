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В «Зените» опровергли завершение сделки с «Торино» по переходу Илича

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о завершении переговоров с «Торино» по переходу сербского полузащитника Ивана Илича.

Ранее авторитетный футбольный инсайдер Никола Скиро заявил, что Илич перейдет в «Зенит» за 25 миллионов евро и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2029 года.

«Действительно ли «Зенит» согласовал трансфер Илича с «Торино» и оформил сделку? Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Илич не поехал на предсезонные сборы «Торино», которые пройдут с 17 по 27 июля.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча за «Торино» во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: ТАСС
Иван Илич
Футбол
ФК Зенит
ФК Торино
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