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«Локомотив»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Акрона» в чемпионате России в субботу, 20 июля. В Кубке России железнодорожники проведут первую игру на своем поле против «Ростова».

В прошлом сезоне «Локомотив» стал четвертым в чемпионате России, набрав 53 очка. В Кубке страны команда дошла до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

«Локомотив»: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон». 15:00.
  • 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Локомотив». 17:30.
  • 30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 18:30.
  • 4 августа, воскресенье. РПЛ, 3-й тур. «Ахмат» — «Локомотив». 20:30.
  • 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала. 15:00.
  • 13 августа, вторник. Кубок России, 2-й тур. «Оренбург» — «Локомотив». 17:30.
  • 18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. ЦСКА — «Локомотив». 17:30.
  • 25 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. «Локомотив» — «Ростов». 20:00.
  • 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Локомотив» — «Химки». 19:30.

Полностью календарь «Локомотива» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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